На общественной территории возле ручья Чистого, обновлённой в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», состоялось предновогоднее гулянье

В субботу взрослые и дети пришли провести выходной день на свежем воздухе. В программе гулянья - вокальное выступление и весёлый хоровод.

Как сообщает администрация города Мурманска, за благоустройство зоны отдыха возле ручья Чистого проголосовали почти 40 тысяч человек.

- В следующем году в рамках плана «На Севере – жить» продолжим благоустройство берега Семёновского озера. На территории с пешеходными дорожками, автостоянкой и проездом, системами освещения и видеонаблюдения появится новый «Домик моржей» с деревянным настилом, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26388&page=1