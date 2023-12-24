Мурманская область. Арктика (16+)24.12.23 15:00
На общественной территории возле ручья Чистого, обновлённой в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», состоялось предновогоднее гулянье
В субботу взрослые и дети пришли провести выходной день на свежем воздухе. В программе гулянья - вокальное выступление и весёлый хоровод.
Как сообщает администрация города Мурманска, за благоустройство зоны отдыха возле ручья Чистого проголосовали почти 40 тысяч человек.
- В следующем году в рамках плана «На Севере – жить» продолжим благоустройство берега Семёновского озера. На территории с пешеходными дорожками, автостоянкой и проездом, системами освещения и видеонаблюдения появится новый «Домик моржей» с деревянным настилом, - отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26388&page=1
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