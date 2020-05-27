На очередном заседании депутаты облдумы рассмотрят около 20 вопросов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутаты планируют рассмотреть порядка 20 вопросов.

В центре внимания региональных законодателей – проекты нормативных правовых актов экономической и социальной сферы, имущественных отношений, транспортного обслуживания и ряд других. В частности, планируется рассмотреть проект закона «О введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Мурманской области», обсудить изменения в региональный закон «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области». Кроме того, региональные парламентарии планируют заслушать доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов граждан на территории региона в 2019 году.

В рамках заседания Думы также предложено провести «правительственный час» по вопросу благоустройства территорий муниципальных образований в Мурманской области.

А вчера, в областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять областной Думе в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области».

Документ разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Он устанавливает порядок определения общего объёма средств и критерии распределения между муниципальными образованиями общего объёма субвенций на льготный проезд школьников.