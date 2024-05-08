На очередном заседании Думы 16 мая заслушают отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 7 мая прошло заседание Совета Мурманской областной Думы. Депутаты назначили на 16 мая дату очередного заседания Думы.

Одним из центральных вопросов будет ежегодный отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства области.

В повестке также значится проект закона, вносящий изменения в региональный закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области» в первом чтении.

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект «О присвоении посёлку Видяево почётного звания Мурманской области «Населённый пункт морской доблести».

Кроме того, региональные парламентарии планируют обсудить кадровые вопросы - о привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи Мурманской области и о назначении члена Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30069/