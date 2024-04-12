На очередном заседании Думы 18 апреля депутаты рассмотрят проекты, вносящие изменения в региональные законы социальной направленности

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 11 апреля прошло заседание Совета Мурманской областной Думы. Депутаты назначили на 18 апреля дату очередного заседания Думы.

В повестке значатся проекты, вносящие изменения в региональные законы социальной направленности: «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Также планируется внести корректировку в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».

Региональные законодатели на заседании заслушают и обсудят доклад уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова о своей деятельности в 2023 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29878/