На очередном заседании Думы депутаты планируют рассмотреть свыше 20 вопросов
Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 16 февраля прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы будет проходить 28 февраля и 6 марта.
Региональные парламентарии рассмотрят свыше 20 вопросов.
В повестке – примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2023 год.
В первом чтении региональные парламентарии рассмотрят проекты законов: «О внесении изменения в статью 5 закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», «Об утверждении заключения соглашения между Камчатским краем и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве».
Кроме того, планируется обсудить в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 16 и 39 закона Мурманской области «О государственной гражданской службе Мурманской области» и статьи 13 и 19 закона Мурманской области «О муниципальной службе Мурманской области», разработанный в развитие федерального законодательства.
Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27094/