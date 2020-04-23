На очередном заседании Думы приняты законы социальной направленности

В их числе - проект закона, вносящий изменение в порядок подачи документов для получения мер социальной поддержки. Он разработан с целью организации в регионе работы по переводу в МФЦ государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению в части приема заявлений и необходимых документов. Корректировка касается адресной государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал и распоряжение этими средствами. Дума приняла законопроект в третьем чтении.

Региональные парламентарии одобрили в окончательной редакции проект закона, приостанавливающий действие отдельных положений закона «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Он разработан в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Законопроектом предлагается продлить гражданам выплату пособия на ребенка на последующий календарный год без представления ими документов о доходах семьи в случае, если срок продления выплаты наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Выплата ежемесячного пособия на ребёнка на последующий год в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года продлевается на основании имеющихся документов. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем назначения пособия на ребенка.