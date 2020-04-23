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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.20 15:18

На очередном заседании Думы приняты законы социальной направленности

В их числе - проект закона, вносящий изменение в порядок подачи документов для получения мер социальной поддержки. Он разработан с целью организации в регионе работы по переводу в МФЦ государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению в части приема заявлений и необходимых документов. Корректировка касается адресной государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, выдачи сертификата на региональный материнский (семейный) капитал и распоряжение этими средствами. Дума приняла законопроект в третьем чтении.

Региональные парламентарии одобрили в окончательной редакции проект закона, приостанавливающий действие отдельных положений закона «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Он разработан в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Законопроектом предлагается продлить гражданам выплату пособия на ребенка на последующий календарный год без представления ими документов о доходах семьи в случае, если срок продления выплаты наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. Выплата ежемесячного пособия на ребёнка на последующий год в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года продлевается на основании имеющихся документов. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем назначения пособия на ребенка.

 

 

Комментарии

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Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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