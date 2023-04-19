На очередном заседании Мурманской областной Думы 25 апреля будет заслушан отчёт губернатора о результатах деятельности регионального правительства

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 19 апреля состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы, на котором было принято решение о том, что очередное заседание регионального парламента начнется 25 апреля.

В повестку дня планируется включить вопросы о назначении в состав Общественной молодёжной палаты и о внесении изменений в Положение об Общественной молодёжной палате (Молодёжном парламенте) при Мурманской областной Думе. Также депутаты рассмотрят законопроект, который приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Кроме того, в повестке – утверждение Устава редакции средства массовой информации – периодического печатного издания газеты «Мурманский вестник».

В тот же день, 25 апреля, депутаты заслушают ежегодный отчёт губернатора о результатах деятельности правительства Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27599/