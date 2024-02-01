На очередном заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрят более десяти вопросов

1 февраля состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня внесено больше десяти вопросов.

Региональные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении вопрос о проекте закона Мурманской области №770-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 закона Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Докладчиком по этому вопросу выступит Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Парламентарии рассмотрят вопросы и о назначении члена Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной; о досрочном прекращении полномочий члена Общественной молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Мурманской областной Думе.