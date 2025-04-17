На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется обсудить два десятка вопросов

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы. Проект повестки дня заседания содержит около двух десятков вопросов.

Например, депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проекте закона Мурманской области №918-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Мурманской области», проект закона Мурманской области №919-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 8 закона Мурманской области «О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Мурманской области».

Собираются региональные парламентарии в первом чтении обсудить вопрос о проекте закона Мурманской области № 914-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О перечне муниципальных образований Мурманской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным». Докладчик по этому вопросу Светлана Панфилова, заместитель еубернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

А в преддверии очередного заседания Думы члены профильного комитета областной Думы под председательством Лены Лукичевой обсуждали федеральный законопроект, который вносит изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Предлагается создать резервный механизм обеспечения лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, лекарственными препаратами в случае, когда региональные власти не могут их приобрести. В законопроекте устанавливаются полномочия правительства РФ по утверждению порядка и критериев подтверждения факта невозможности исполнения регионами своих полномочий по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, а также порядка предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование данных расходных обязательств субъектов. В Федеральный регистр лиц, страдающих редкими заболеваниями, в настоящее время входит 21165 россиян. Средняя стоимость терапии одного такого пациента – порядка 2,76 млн рублей в год.

– Предполагается сформировать резервный фонд для тех лиц, которые страдают редкими (орфанными) заболеваниями, – пояснила Лена Лукичева. – Было решение Конституционного суда, и правительству РФ предложено внести поправку в закон «Об основах охране здоровья граждан в РФ», чтобы сформировать такой финансовый механизм для поддержки регионов. В Мурманской области 98 человек с редкими заболеваниями, в прошлом году на их лекарственное обеспечение было выделено 2,9 миллиона рублей. Создание федерального резервного фонда даст гарантию людям, которые нуждаются в лечении таких заболеваний, чтобы обеспечить их лекарствами без задержек.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать данную федеральную инициативу.