На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть два десятка вопросов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня депутаты включили около двух десятков вопросов.

Например, в первом чтении региональные парламентарии рассмотрят проект закона Мурманской области №792-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 21 закона Мурманской области «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; проект закона Мурманской области №788-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области»; проект закона Мурманской области №787-7 «О внесении изменения в статью 7.1 закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

А вчера состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Парламентарии обсудили изменения в региональный закон о бюджетном процессе. Предлагается установить возможность вносить поправки к проекту закона об областном бюджете после утверждения в первом чтении основных характеристик бюджета. Применить данную норму будет возможно в случае изменения при рассмотрении и утверждении федерального бюджета объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых Мурманской области.

– Это отразится на своевременности принятия главного финансового документа региона и позволит ускорить процесс внесения необходимых изменений. Сейчас это занимает длительный период времени. Кроме того, у муниципалитетов, например, ЗАТО, будет возможность учесть при планировании своих расходов и доходов федеральные средства и входить в новый финансовый год уже с утверждёнными цифрами, - пояснила Ирина Просоленко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты поддержали проект закона, который вносит изменения в региональное законодательство о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. В законопроекте уточняются условия заключения соглашений о господдержке инвестиционной деятельности и специальных инвестиционных контрактов, в рамках которых применяется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Предлагается предоставлять данную форму государственной поддержки исключительно в рамках реализации стратегических инвестиционных проектов Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29921/