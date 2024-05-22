На очередном заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о назначении выборов губернатора Мурманской области

Совет Мурманской областной Думы, который прошёл 21 мая под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового, принял решение о проведении очередного заседания Думы 30 мая и 5 июня.

В центре внимания региональных парламентариев будет проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год».

Также в первом чтении планируется обсудить проекты законов, вносящие изменения в действующие законы «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Мурманской области», «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области».

В повестке значатся вопросы, касающиеся сферы выборного законодательства – проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах» и о назначении выборов губернатора Мурманской области.

Кроме того, депутаты рассмотрят отчёты: о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2023 году, а также о результатах приватизации государственного имущества Мурманской области в 2023 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29878/