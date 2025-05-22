На очередном заседании Мурманской областной Думы заслушают отчёт губернатора о результатах деятельности регионального правительства

Очередное заседание Мурманской областной Думы будет проходить два дня – 27 и 28 мая. Это решение принято 21 мая Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

В первый день заседания, 27 мая, в повестке - проект закона, вносящий изменения в статью 5.1 регионального закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» в первом чтении. Он разработан в целях установления дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции.

Также депутаты обсудят изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области в части совершенствования условий для получения качественного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами (детьми-инвалидами).

Планируется обсудить вопрос о начале процедуры рассмотрения предложения о присвоении наименования «Перевал Безымянный» географическому объекту, расположенному в горном массиве Хибины Мурманской области.

На заседании рассмотрят вопрос о предварительном отборе кандидатуры для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Кроме того, региональные парламентарии заслушают на заседании доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области в 2024 году.

Заседание продолжится 28 мая с 12.30 в областной филармонии. В центре внимания будет ежегодный отчёт губернатора области о результатах деятельности регионального правительства.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32577/