На очередном заседании областная Дума рассмотрела более 20 вопросов

26 июня региональные законодатели рассмотрели и приняли в окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Корректировка связана с индексацией социальных выплат с 1 июня 2020 года на 3,5%. Она коснётся ежемесячного пособия на ребёнка, выплат приёмным родителям, а также гражданам, ухаживающим за инвалидами, единовременного пособия при усыновлении, регионального материнского капитала, жилищно-коммунальной выплаты, социального пособия на погребение. На эти цели из региональной казны будет направлено дополнительно 133 миллиона рублей.

На заседании заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева представила законопроект об исполнении областного бюджета за 2019 год. Областной бюджет в 2019 году исполнен по доходам в сумме 82,7 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей, или на 1,4% больше объёма доходов, утвержденного законом об областном бюджете, по расходам – в сумме 78,8 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей, или на 4,1 %, меньше уточненных бюджетных назначений. Бюджет исполнен с профицитом в размере 3,8 млрд рублей.

Размер государственного долга по состоянию на 1 января 2020 год по сравнению с 1 января 2019 года снизился на 24,8%, в том числе уменьшился объем коммерческого долга - на 48,4%.

Уровень долговой нагрузки Мурманской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 20% от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2019 год.

Все обязательства в рамках соглашений с Минфином России в части параметров предельного дефицита, объёма долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга, были выполнены.

«2019 год – это год старта реализации национальных проектов. Средства на их реализацию были заложены в региональном бюджете в полном объеме. Расходы на их исполнение составили 5,9 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета», - отметила Елена Дягилева.

В полном объёме выполнены все социальные обязательства, стоящие перед регионом, оказана необходимая финансовая поддержка муниципальным образованиям области. В целом общий объём межбюджетных трансфертов в 2019 году вырос до 23,6 млрд рублей.

Проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» принят в окончательной редакции депутатами Мурманской областной Думы.

Из-за ограничений связанных с противодействием распространению нового коронавируса, проект впервые проходил публичные слушания заочно. Областная Дума рекомендовала правительству Мурманской области обратить внимание на увеличение объёма неиспользованных ассигнований и на не своевременное распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

Также региональным парламентом принят к сведению обязательный публичный отчёт губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2019 год.

Региональные парламентарии в окончательной редакции приняли законопроекты в социальной сфере, в области налогового законодательства, торговой деятельности, управления имуществом. Также областной Думой приняты изменения в Территориальную программу обязательного медицинского страхования и Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2020 год. Принят законопроект, который урегулирует вопрос обеспечения питанием обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривает право на бесплатное одноразовое питание всех школьников начальных классов.

Среди общественно значимых вопросов парламентарии выделили принятие закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Этот правовой акт предусматривает дифференцированный подход к определению площади зоны обслуживания, так называемых «наливаек». Кроме того, устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, вход в которые для покупателей находится со стороны подъездов или со стороны детских или спортивных площадок, на расстоянии менее 50 метров . Для подписания и обнародования закон направлен губернатору Мурманской области.

В заседании регионального парламента объявлен перерыв до 30 июня.