На очередном заседании областной Думы депутаты обсудят кандидатов в члены Общественной палаты Мурманской области

Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко предложил областной Думе избрать на очередной трёхлетний срок полномочий членов Общественной палаты Мурманской области.

В список кандидатов от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, в том числе региональных общественных объединений, вошли семь человек. Процедура формирования Общественной палаты Мурманской области состава 2025-2028 годов началась 30 октября 2024 года.

Напомним, в соответствии с законом Мурманской области от 6.07.2017 №2159-01-ЗМО «Об общественной палате Мурманской области» срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года. Общая численность – 21 человек. В состав могут входить: 7 представителей зарегистрированных на территории Мурманской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, которых утверждает г8убернатор Мурманской области; 7 представителей зарегистрированных на территории Мурманской области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, утверждаются Мурманской областной Думой; 7 представителей местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Мурманской области, избирают члены Общественной палаты.

Парламентарии также обсудили инициативу об учреждении профессионального праздника – Дня судоремонтника. В Мурманскую областную Думу с предложением ходатайствовать об этом перед правительством Российской Федерации обратились ветераны судоремонта и действующие работники отрасли.

В проекте обращения отмечено, что история судоремонта пережила немало взлётов и падений. Особо отмечен вклад работников отрасли в годы Великой Отечественной войны, когда под налётами вражеской авиации работы по восстановлению боевых кораблей не прекращались ни на минуту. Сейчас судоремонт помогает становлению экономики новой России под ударами санкций. В последние годы в рамках поставленных государством задач по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ВПК и импортозамещению судоремонтные предприятия проводят диверсификацию производства, осваивая для себя новые виды оборудования и направления деятельности.

Датой празднования Дня судоремонтника предлагается установить 12 июля. Такой выбор обусловлен тем, что строительство первого в России сухого корабельного дока, который получил название «Петровский» и стал самым прогрессивным гидротехническим сооружением данного типа в Европе, было завершено 12 июля (по старому стилю – 30 июня) 1752 года.

– Судоремонт, как и первый корабельный док, –детище Петра Первого. Он всегда был востребован и в значительной степени способствовал развитию флота, открытию новых земель, а сегодня имеет непреходящее значение в деле освоения Арктики, – пояснил Владимир Мищенко. – И потому, уверен, роль судоремонтников должна быть отмечена путём установления их профессионального праздника.

Комитет предложил областной Думе направить соответствующее обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31416/