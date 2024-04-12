На очередном заседании областной Думы парламентариям будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2023 год

Комитет областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко рекомендовал областной Думе заслушать доклад омбудсмена на ближайшем заседании регионального парламента.

Депутаты также обсудили информацию о деятельности уполномоченного и регламент его доклада. Основные темы отчёта касаются сведений о количестве и тематике обращений, работы общественного экспертного совета и Молодёжного общественного совета при уполномоченном, правового просвещения жителей региона.

За минувший год омбудсменом рассмотрено 1388 обращений от земляков, решение большей части вопросов ограничилось консультацией по телефону.

Кроме того, в центре внимания парламентариев ряд законодательных инициатив, касающихся изменений в федеральное законодательство, связанное с возможностью привлечения к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами в местах неорганизованного отдыха населения на водных объектах, а также с расследованием преступлений против собственности. Так, депутаты Костромской областной Думы просят поддержать их обращение в Государственную Думу с предложением внести корректировки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

– Речь идёт о преступлениях против собственности и таких составах как мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, – пояснил Владимир Мищенко. – С учётом банковской тайны органы следствия на свои запросы в кредитные учреждения ждут ответы до 30 дней. Приходится увеличивать время для проведения проверочных мероприятий, а для этого необходимо ходатайствовать в суд для продления срока дознания. Предлагается ограничиться согласием надзирающего прокурора на увеличение срока проверочных мероприятий по таким категориям дел.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать данное обращение.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29877/