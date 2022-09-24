25 сентября в Мурманской области пройдёт семейный фестиваль «Африканда-Фест. Кольские ремёсла». На один день Сквер искусств в Африканде станет площадкой творчества и знакомства с народной культурой.

Фестивальная программа открывается в 14.30 шествием творческих коллективов Кольского, Кандалакшского, Терского и Ловозерского районов, Полярных Зорь и Африканды по центральной улице посёлка. Каждая делегация представит визитную карточку, отражающую особенность определённого района Мурманской области. Далее артисты представят номера разных стилей и направлений хореографического искусства, народного вокала, а также постановки обрядов саамов и поморов.

Одновременно начнёт работу площадка «Мастера севера», где гости примут участие в мастер-классах по изготовлению поморских козуль, саамских оберегов, а также изделий из разных материалов. Всех собравшихся на площадке «Вкус севера» угостят северной ухой, вкусными калитками и пирогами с брусникой. Еще одной точкой притяжения станет фотогалерея под открытым небом «Рисуем Север», где представят работы воспитанников Детских школ искусств Мурманской области. Завершится фестиваль большим семейным хороводом и фейерверком.

Мероприятие организовано Культурным центром «Африканда-АРТ» и поддержано грантом регионального министерства культуры на проекты в области культуры и искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, семейный фестиваль «Африканда-Фест. Кольские ремёсла» стал победителем областного конкурса лучших практик работы с семьей «Семейный апгрейд» по итогам 2021 года и получил организационную и финансовую поддержку областного Дворца культуры им. С.М. Кирова.

Подробную программу праздника можно найти в группе Культурного центра «Африканда-АРТ».