На одну девчушку, по статистике шестеро ребят: в первый день 2023 года в Мурманской области родились семь детей

Первым новорожденным малышом в новом году в регионе стал мальчик, который появился на свет в акушерском отделении Апатитско-Кировской центральной городской больницы 1 января 2023 года в 2 часа 45 минут (вес – 4550 гр, рост – 57 см). Это четвёртый ребёнок в семье апатитчан Вероники и Петра. В семье уже растут две дочки и сын. Первого малыша в 2023 году назвали Лев.

Родители малыша получили в подарок от главы региона Андрея Чибиса сертификат в один из крупных детских магазинов и поздравительный букет.

1 января 2023 года в Мурманской области родились семь маленьких северян: одна девочка и шесть мальчиков. Все дети здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru