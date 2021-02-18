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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.21 12:30

На оказание материальной помощи пострадавшим от пожара в Кандалакше правительство Мурманской области направит более 3,5 млн рублей

Более 3,5 млн рублей из резервного фонда правительства Мурманской области будет перечислено бюджету Кандалакшского района на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара в Кандалакше. Соответствующее постановление подписано и опубликовано на портале регионального правительства.

Напомним, 6 февраля в Кандалакше загорелся жилой дом на улице Спекова, один человек погиб, более 20 семей остались без крова и имущества.

Пострадавшие получат финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на человека. Кроме того, им будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого.

Распределение финансовых средств определено в соответствии со списками граждан, представленными администрацией Кандалакшского района.

Министерство информационной политики Мурманской области

 

 

 

 

 

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