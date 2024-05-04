На Октябрьской железной дороге отмечается снижение объёмов погрузки

Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») в январе-апреле 2024 года сократила объём погрузки на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,7 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за четыре месяца этого года было погружено 8,1 млн тонн химических и минеральных удобрений (рост на 1,3%), 7,1 млн тонн железной и марганцевой руды (снижение на 9%), 7,1 млн тонн строительных грузов (падение на 12,9%), 3,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов (увеличение на 5,6%).

Погрузка цемента в январе-апреле составила 323,2 тысячи тонн (+5,4%), чёрных металлов - 207,1 тысячи тонн (+4,3%), руды цветной и серного сырья - 90,1 тысячи тонн (-3%), зерна - 49 тысяч тонн (+3,7%).

В апреле текущего года на ОЖД было погружено 8,2 млн тонн, что ниже показателя аналогичного месяца прошлого года на 8,3%.

Напомним, в зону ответственности ОЖД входят железнодорожные пути, проходящие по территориям Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, а также Республики Карелия.