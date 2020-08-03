На Октябрьской железной дороге пассажирооборот по итогам семи месяцев 2020 года снизился на 47,4%

В июле текущего года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено 11,4 млн пассажиров, что на 30,3% ниже уровня июля 2019 года, из них в дальнем следовании отправлено 1,2 млн (-49,3%), в пригородном сообщении – 10,2 млн человек (-27,1%).

С начала года на полигоне ОЖД отправлено 63,3 млн пассажиров (-34% к январю–июлю 2019 года). Из них в дальнем следовании перевезено около 6,2 млн пассажиров (-48,2%), в пригородном – 57,1 млн пассажиров (-32%).

Пассажирооборот по итогам семи месяцев 2020 года снизился на 47,4% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составил 6,3 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе – июле составил 2,1 млрд пасс-км (-33,2%), в дальнем следовании – 4,2 млрд пасс-км (-52,6%).