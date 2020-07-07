На Октябрьской железной дороге перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в первом полугодии этого года снизилась на 1,4%

В январе–июне 2020 года в зоне деятельности Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено свыше 450,1 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Во внутреннем сообщении отправлено 217,4 тысячи ДФЭ (+2,3%), в транзитном – 9 тысяч ДФЭ (-5,9%), в экспортном – 73 тысячи ДФЭ (+0,2%), в импортном – 150,5 тысячи ДФЭ (+6%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в первом полугодии этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составила порядка 172 тысячи ДФЭ (перевезено более 2,6 млн тонн грузов, -1,5%).