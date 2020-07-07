Мурманская область. Арктика (16+)07.07.20 12:30
На Октябрьской железной дороге перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в первом полугодии этого года снизилась на 1,4%
В январе–июне 2020 года в зоне деятельности Октябрьской магистрали во всех видах сообщения было перевезено свыше 450,1 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Во внутреннем сообщении отправлено 217,4 тысячи ДФЭ (+2,3%), в транзитном – 9 тысяч ДФЭ (-5,9%), в экспортном – 73 тысячи ДФЭ (+0,2%), в импортном – 150,5 тысячи ДФЭ (+6%).
Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в первом полугодии этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составила порядка 172 тысячи ДФЭ (перевезено более 2,6 млн тонн грузов, -1,5%).
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
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