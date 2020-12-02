На Октябрьской железной дороге растут объёмы погрузки

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) за январь-ноябрь 2020 года составил более 94,2 млн тонн грузов, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

За отчётный период на ОЖД рост погрузки демонстрировали: строительные грузы – 24,8 млн тонн (+10,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года); руда железная – 24,2 млн тонн (+1,5%); удобрения – 18 млн тонн (+2,4%); цемент – 982 тысячи тонн (+14,2%); зерно – 109 тысяч тонн (+9,4%).

В то же время сократились показатели погрузки: нефти и нефтепродуктов – 9,2 млн тонн (-4,3%); лесных грузов – 4 млн тонн (-2,5%); промышленного сырья – 2 млн тонн (-14,6%); химикатов и соды – 1,4 млн тонн (-4,8%); лома чёрных металлов – 313 тысяч тонн (-12,5%);

Погрузка на Октябрьской железной дороге в ноябре текущего года составила свыше 8,1 млн тонн, что на 2,1% больше, чем в ноябре 2019 года.