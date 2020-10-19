На Октябрьской железной дороге завершается подготовка к работе в предстоящий зимний период
Подготовка Октябрьской железной дороги к работе в зимний период 2020/2021 года началась 1 июля текущего года. К сегодняшнему дню завершена основная работа во всех хозяйствах дороги.
Осуществлена замена
Для обеспечения в условиях сильных морозов своевременной выгрузки смерзающихся навалочных грузов подготовлено 13 тепляков, 128 пароустановок, 49 единиц вибро- и бурорыхлительной техники.
К стабильной эксплуатации в холодной период года в пригородном пассажирском комплексе подготовлено 102 вокзала, порядка 2 тысяч платформ, в дальнем сообщении – 19 вокзалов и 64 платформы.
К борьбе со снегом готово 20 пневмоочистительных, 85 снегоочистительных и снегоуборочных машин, 6 струг-снегоочистителей, 9 экскаваторов на комбинированном ходу.
Для предупреждения заражения работников предприятий коронавирусной инфекцией в служебных помещениях ежедневно проводится санитарная уборка всех поверхностей с применением концентрированных дезинфицирующих средств. Создан запас и обеспечено наличие у персонала защитных масок, перчаток и кожного антисептика. Санитарно-бытовые помещения также обеспечены кожными антисептиками.