На Октябрьской железной дороге завершается подготовка к работе в предстоящий зимний период

Подготовка Октябрьской железной дороги к работе в зимний период 2020/2021 года началась 1 июля текущего года. К сегодняшнему дню завершена основная работа во всех хозяйствах дороги.

Осуществлена замена 81 км рельсов и более 57,5 тысячи деревянных шпал. Подготовлено более 13 тысяч устройств пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелочных переводов. Выполнена комплексная проверка состояния и ремонт свыше 3 тыс. км контактной подвески и почти 5,5 тысячи воздушных стрелок контактной сети на главных путях. Проведена проверка и ремонт наружного освещения на 553 железнодорожных станциях дороги, 625 пассажирских платформах и 742 железнодорожных переездах.

Для обеспечения в условиях сильных морозов своевременной выгрузки смерзающихся навалочных грузов подготовлено 13 тепляков, 128 пароустановок, 49 единиц вибро- и бурорыхлительной техники.

К стабильной эксплуатации в холодной период года в пригородном пассажирском комплексе подготовлено 102 вокзала, порядка 2 тысяч платформ, в дальнем сообщении – 19 вокзалов и 64 платформы.

К борьбе со снегом готово 20 пневмоочистительных, 85 снегоочистительных и снегоуборочных машин, 6 струг-снегоочистителей, 9 экскаваторов на комбинированном ходу.

Для предупреждения заражения работников предприятий коронавирусной инфекцией в служебных помещениях ежедневно проводится санитарная уборка всех поверхностей с применением концентрированных дезинфицирующих средств. Создан запас и обеспечено наличие у персонала защитных масок, перчаток и кожного антисептика. Санитарно-бытовые помещения также обеспечены кожными антисептиками.