На оливье и селёдке под шубой северяне в этот Новый год не сэкономят

В преддверии Нового года специалисты Мурманскстата рассчитали стоимость традиционных новогодних салатов – оливье и сельдь под шубой.

С ноября 2021 года по ноябрь 2022 года цена на ингредиенты, необходимые для приготовления этих салатов, возросла в регионе на 10 процентов для оливье и на 13 процентов для сельди под шубой. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года составил 15,4 процента.

Среди продуктов питания, необходимых для приготовления оливье, в наибольшей степени возросли цены на репчатый лук – на 24 процента, маринованные огурцы – на 21, зелёный горошек – на 13 процентов. На 10 процентов подорожал майонез, на 9 процентов – варёная колбаса. Подешевели овощи, в наибольшей степени картофель – на 24 процента. Куриные яйца стали дешевле на 7 процентов.

На удорожание салата сельдь под шубой повлиял рост цен на сельдь – на 38 процентов, лук – на 24, майонез – на 10 процентов. Остальные ингредиенты (куриные яйца и овощи) подешевели, в наибольшей степени свёкла – на 29 процентов.

Как отмечает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, изменение цен на ингредиенты, необходимые для приготовления салатов, определены на основе данных о динамике цен на продукты питания в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года.

А вот Росстат предложил свою формулу оливье на четыре персоны: 400 граммов вареной колбасы, 380 граммов консервированного зелёного горошка, 4 куриных яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, столько же майонеза, 100 граммов лука и 400 граммов маринованных огурцов. Соль по вкусу. Итого в ценах, посчитанных российским статведомством по итогам ноября, получается 480 рублей - на 41 рубль дороже по сравнению с 2021 годом.

А традиционное новогоднее блюдо селёдка под шубой, по проведенному Росстатом подсчёту, в нынешнем году по сравнению с прошлым подорожает на 5,5 %. Формула Росстата такова: 350 граммов солёной селёдки, два куриных яйца, 300 граммов майонеза, 400 — картофеля, 300 свеклы, 200 морковки и 100 граммов репчатого лука. В среднем по России это блюдо обойдётся в 225 рублей.