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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.20 08:00

На онлайн-форуме «Со-действуй» расскажут о социальном предпринимательстве

С 19 по 24 октября в онлайн-формате состоится форум социального предпринимательства «Со-действуй». Запланировано обсуждение тем, актуальных для начинающих и действующих предпринимателей: социальное предпринимательство, пути решения социальных проблем, модели монетизации социального бизнеса, ошибки начинающих предпринимателей.

Ежедневно в течение недели участники смогут посетить вебинары на следующие темы: «Пять фишек роста в кризис для социальных предпринимателей», «От коммерческого проекта к успешному социальному бизнесу», «Как сделать социальный бизнес устойчивым», «Эффективные инструменты маркетинга социальных проектов», «Особенности ведения социального бизнеса по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в Мурманской области», «Чужие грабли: стартуем в соцбизнесе без ошибок».

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, принять участие в форуме бесплатно могут все желающие. Подробное описание мероприятий, а также расписание и форму регистрации можно найти на сайте Центра поддержки предпринимательства Мурманской области бизнес51.рф в разделе «Новости и мероприятия».

Форум организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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