Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 14:25
На ООО «Мурманский балкерный терминал» МБТ введено в строй новое погрузочное устройство
На участке обработки минеральных удобрений ООО «Мурманский балкерный терминал» выполнен плановый полномасштабный ремонт погрузочного устройства судопогрузочной машины.
Как отметили специалисты, данный узел полностью изготовлен из отечественных материалов и произведён на предприятиях Российской Федерации.
«Выполненный ремонт – это часть системной работы, которая ведётся на предприятии. Она направлена не только на обеспечение высокой эффективности действующего оборудования, но и предполагает соблюдение всех норм в области экологической безопасности», - подчеркнул руководитель технической службы ООО «МБТ» Игорь Кузнецовский.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251869%2Fwall-149919532_3247
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
-Скоро в эфире18:30«Сокровища Ермака». Художественный фильм (6+)20:00«Офелия». Художественный фильм (16+)21:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Репчатый лук и пищевая поваренная соль порадовали северян снижением цен-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро укрепилось на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске растёт число обращений в адрес регоператора по перерасчёту за обращение с ТКО-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Изменены правила прохода иностранных судов по Севморпути