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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 14:25

На ООО «Мурманский балкерный терминал» МБТ введено в строй новое погрузочное устройство

На участке обработки минеральных удобрений ООО «Мурманский балкерный терминал» выполнен плановый полномасштабный ремонт погрузочного устройства судопогрузочной машины.

Как отметили специалисты, данный узел полностью изготовлен из отечественных материалов и произведён на предприятиях Российской Федерации.

«Выполненный ремонт – это часть системной работы, которая ведётся на предприятии. Она направлена не только на обеспечение высокой эффективности действующего оборудования, но и предполагает соблюдение всех норм в области экологической безопасности», - подчеркнул руководитель технической службы ООО «МБТ» Игорь Кузнецовский.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251869%2Fwall-149919532_3247

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