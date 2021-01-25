На опасном повороте во время лобового столкновения легковушки с фурой погибли четыре человека

Водитель и три пассажира автомобиля «Volkswagen Polo» погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе города Полярные Зори на федеральной трассе Р-21 «Кола», сообщает пресс-служба МВД по Мурманской области.

«В воскресенье в 19.30 в районе 1201-го км ФАД Р-21 «Кола» (Полярнозоринский район) водитель автомобиля «Volkswagen Polo» допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем «IVECO» с полуприцепом. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались все находившиеся в салоне легкого автомобиля (водитель и три пассажира)», - сообщили в ведомстве.

В региональном ГИБДД уточнили, что автомобиль «Volkswagen» двигался по федеральной трассе со стороны Кандалакши в сторону Мурманска, на опасном участке дороги, повороте, в условиях метели неправильно выбрал скорость, в результате на встречной полосе столкнулся с грузовой фурой.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал. Проводится проверка.