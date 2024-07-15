На оперативке обсудили реализацию поручений губернатора по итогам рабочей поездки в Кандалакшский район

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис озвучил ряд решений, принятых по итогам поездки в Кандалакшский район на прошлой неделе. Глава региона напомнил, что в районе в том числе расположены населённые пункты, где проживают военные и их семьи, поэтому работа в рамках реновации ЗАТО – в приоритете.

«В Алакуртти мы строим новый Дом культуры, создаем молодёжное пространство «СОПКИ» и семейное пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ», ремонтируем пищеблок и благоустраиваем территорию у детского сада №55. Также здесь уже работают «СОПКИ.СПОРТ» – пространство имеет статус лучшего в регионе. Кроме того, в планах строительство школы на 450 мест, ремонт многоквартирных домов, подъездов, дорог и дворовых территорий. Многие объекты будут реализованы уже в этом году», – подчеркнул губернатор. Он также отметил, что действующий нынче Дом культуры также реконструируют и поручил проработать все вопросы, связанные с фасадом и благоустройством подходов и подъездов. Напомним, пространства «СОПКИ» для разных аудиторий создаются в Мурманской области по инициативе губернатора.

В рамках плана «На Севере – жить» активно преобразуются небольшие населённые пункты – Зареченск и Зеленоборский.

«В Зеленоборском капитально отремонтирован Центральный дом культуры и идёт строительство врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи, которую сдадим до конца года. В Зареченске капитально отремонтировали культурно-досуговый центр «Космос» и установлен модульный ФАП с квартирой для фельдшера. Все функционирует надлежащим образом. По просьбам жителей ремонтируем в этих населённых пунктах бани. Прошу все муниципалитеты обратить внимание на тему развития этого востребованного направления», – отметил Андрей Чибис. Он также подчеркнул, что необходимо проработать тему с оборудованием пространства «СПОКИ.СПОРТ» в Зеленоборском, для которого муниципалитет ремонтирует помещение. Глава региона обратил внимание коллег и на важность ремонта и поддержания в надлежащем состоянии дороги в Зареченске.

Губернатор подчеркнул, что Кандалакша – один из самых активно благоустраиваемых и развивающихся городов Мурманской области.

«Изменения и сейчас продолжают идти в хорошем темпе: мы построили большой ФОК и две набережные – морскую и речную, капитально отремонтировали образовательные пространства в рамках «Арктической школы», практически под ключ полностью сделана 19-я школа, провели капремонт городского центра культуры «Нива», открыли «СОПКИ», виртуальный концертный зал. В здании бассейна Детско-юношеской спортивной школы открываем достойное, большое пространство «СОПКИ.СПОРТ». Также решено поддержать ремонт чаши бассейна в следующем году – соответствующий проект коллеги должны подать на конкурс», – сообщил губернатор.

Кроме того, в муниципалитете в рамках плана «На Севере – жить» заасфальтирована улица Горького: работы здесь, по словам горожан, не производились очень давно, а асфальтового покрытия прежде никогда не было. Также продолжается ремонт подвесного пешеходного моста через реку Нива, расположенного рядом с благоустроенной речной набережной.

Из принятых решений главы региона – запланированный в этом году ремонт кровли Кандалакшской ЦРБ в этом году, в следующем – отделения реанимации и оперблока; реконструкция в следующем году «объездной дороги», а в этом году – проведение поддерживающего ремонта.

«На встрече с сотрудниками предприятий мы также решили, что активно займёмся профориентационной работой: откроем профильные классы. И по алюминиевому заводу, и по порту прошу посмотреть, чтобы с ближайшего учебного года пошла такая работа», – подчеркнул Андрей Чибис.

Отдельно губернатор призвал взять на контроль проект жителя по благоустройству территории на улице Борисова, 10.

«Проект уже проработан, отработан вместе с соседями. Нужно помочь его реализовать либо по программе «На Севере – твой проект», либо по программе комфортной городской среды», – обратился глава региона к коллегам.

Комментируя вопросы губернатора, глава муниципалитета Александр Самарин выразил благодарность за все принятые решения по итогам визита, и отметил, что они помогут сделать район ещё комфортнее и уютнее.

«По ремонту фасада здания нынешнего ДК в Алакуртти, где сейчас делаем «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», – до конца недели сметы будут готовы, отработаем в рабочем порядке с заместителем губернатора Еленой Васильевной Дягилевой. По оборудованию для «СОПОК.СПОРТ» в Зеленоборском сумма порядка 3 млн, в рабочем порядке отрабатываем с Минспорта региона. По чаше бассейна готовим документы для подачи заявки на конкурс», – сообщил Александр Самарин.

Министр спорта Светлана Наумова акцентировала внимание муниципальных коллег на том, что ремонт нужно будет сделать в летний период, поэтому весь пакет документов должен быть готов оперативно.

Министр здравоохранения Мурманской области – заместитель губернатора Дмитрий Панычев сообщил, что по ремонту кровли в Кандалакшской ЦРБ также началась процедура осмечивания.

В завершение губернатор подчеркнул, что необходимо внимательнее отслеживать проблемные вопросы.

«Когда с вами принимали решение по реанимации, зафиксировали на следующий год. Но по кровле в Кандалакшской ЦРБ ранее ни разу никто тему не поднимал. Такие вопросы не должны ускользать от нашего внимания. Все вопросы на контроль. Завтра мне доложите, когда люди по ремонту кровли выйдут на объект», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru