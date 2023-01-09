На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве

Так, первый заместитель губернатора Оксана Демченко теперь будет курировать блок внутренней политики.

«Оксана Николаевна – системный руководитель, глубоко прогружена во все ключевые процессы, курирует реализацию нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!». Она знает и понимает проблематику области в целом и в разрезе муниципалитетов. С учётом новых задач Оксане Демченко предстоит осуществлять контроль за общественно-политической и экономической обстановкой в регионе, координировать взаимодействие областных ведомств и муниципалитетов, чтобы вся работа, которую мы реализуем давала максимальный эффект», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что Владимир Евменьков продолжит работу в статусе вице-губернатора. Ключевой задачей станет помощь военнослужащим.

«С начала СВО – это приоритетное направление работы правительства. Мы оказываем необходимую постоянную поддержку мобилизованным и бойцам по гуманитарной части и по всему, что связано с обмундированием, оборудованием и многому другому. А также поддерживаем их семьи в самых различных сферах. Поэтому принято решение сконцентрировать его работу именно в этом направлении. Это важное направление настоящего и будущего, поэтому нами было принято решение назначить отдельного куратора. С учетом опыта работы Владимира Васильевича, его взаимодействия с военными, убеждён, что эта задача выйдет на новый уровень», – сказал глава региона.

Дмитрий Панычев становится вице-губернатором и одновременно – министром здравоохранения в связи с тем, что Оксана Демченко получила новый блок задач.

«Обращаю внимание, что теперь вы полностью отвечаете за все направления и приоритеты, о которых мы договорились. Основную задачу на этот год мы с вами и коллективом главных врачей утвердили на коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области в конце года. Ключевая задача – это сокращение дефицита медперсонала и повышение эффективности кадровой работы. В регулярном режиме будете докладывать мне о кадровой динамике по каждому медучреждению области», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что к выполнению этой задачи необходимо относиться требовательно, чтобы обеспечить необходимое качество и доступность медпомощи.

«Мы в значительной степени обновили медобородувание по всему региону, делаем ремонты в поликлиниках и больницах, строим онкодиспансер, а также амбулатории и ФАПы в самых удалённых уголках области. Но именно от специалистов и грамотного подхода зависит доступность медицины для людей, важно, чтобы люди не ждали в очередях обследования и плановые операции. Эти задачи станут вашим главным показателем эффективности в 2023 году», – отметил губернатор.

Также в правительство Мурманской области возвращается Артём Долгов в статусе заместителя губернатора и министра по региональной безопасности.

«Тема усиления безопасности на территории области является первоочередной задачей, это соответствует и всем решениям, обозначенным Президентом РФ. Главная задача – организация и контроль всех решений, которые мы принимаем в рамках оперштаба по экономической и социальной безопасности Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Помимо этого, на Артёма Долгова возложены обязанности по обеспечению защиты от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, взаимодействию и координации со всеми правоохранительными органами и службами. Отдельная задача – чёткая координация действий со всеми правоохранительными органами, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru