«Мурман» - «Родина»: с новым хоккейным годом!На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 13:00

На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве

Так, первый заместитель губернатора Оксана Демченко теперь будет курировать блок внутренней политики.

«Оксана Николаевна – системный руководитель, глубоко прогружена во все ключевые процессы, курирует реализацию нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!». Она знает и понимает проблематику области в целом и в разрезе муниципалитетов. С учётом новых задач Оксане Демченко предстоит осуществлять контроль за общественно-политической и экономической обстановкой в регионе, координировать взаимодействие областных ведомств и муниципалитетов, чтобы вся работа, которую мы реализуем давала максимальный эффект», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что Владимир Евменьков продолжит работу в статусе вице-губернатора. Ключевой задачей станет помощь военнослужащим.

«С начала СВО – это приоритетное направление работы правительства. Мы оказываем необходимую постоянную поддержку мобилизованным и бойцам по гуманитарной части и по всему, что связано с обмундированием, оборудованием и многому другому. А также поддерживаем их семьи в самых различных сферах. Поэтому принято решение сконцентрировать его работу именно в этом направлении. Это важное направление настоящего и будущего, поэтому нами было принято решение назначить отдельного куратора. С учетом опыта работы Владимира Васильевича, его взаимодействия с военными, убеждён, что эта задача выйдет на новый уровень», – сказал глава региона.

Дмитрий Панычев становится вице-губернатором и одновременно – министром здравоохранения в связи с тем, что Оксана Демченко получила новый блок задач.

«Обращаю внимание, что теперь вы полностью отвечаете за все направления и приоритеты, о которых мы договорились. Основную задачу на этот год мы с вами и коллективом главных врачей утвердили на коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области в конце года. Ключевая задача – это сокращение дефицита медперсонала и повышение эффективности кадровой работы. В регулярном режиме будете докладывать мне о кадровой динамике по каждому медучреждению области», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что к выполнению этой задачи необходимо относиться требовательно, чтобы обеспечить необходимое качество и доступность медпомощи.

«Мы в значительной степени обновили медобородувание по всему региону, делаем ремонты в поликлиниках и больницах, строим онкодиспансер, а также амбулатории и ФАПы в самых удалённых уголках области. Но именно от специалистов и грамотного подхода зависит доступность медицины для людей, важно, чтобы люди не ждали в очередях обследования и плановые операции. Эти задачи станут вашим главным показателем эффективности в 2023 году», – отметил губернатор.

Также в правительство Мурманской области возвращается Артём Долгов в статусе заместителя губернатора и министра по региональной безопасности.

«Тема усиления безопасности на территории области является первоочередной задачей, это соответствует и всем решениям, обозначенным Президентом РФ. Главная задача – организация и контроль всех решений, которые мы принимаем в рамках оперштаба по экономической и социальной безопасности Мурманской области», – подчеркнул губернатор.

Помимо этого, на Артёма Долгова возложены обязанности по обеспечению защиты от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, взаимодействию и координации со всеми правоохранительными органами и службами. Отдельная задача – чёткая координация действий со всеми правоохранительными органами, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сергей Мякишев: при определении права на получение ежемесячного детского пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конфискат решили отдавать детям и благотворительным фондам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика