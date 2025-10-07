На оперативном совещании главы муниципалитетов отчитались губернатору Андрею Чибису об отработке поручений

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис традиционно попросил коллег прокомментировать, как отработаны поручения, которые были сформулированы на основе обращений граждан.

«Мурманчане просили организовать пешеходный переход у ледовой арены «Метеор», где тренируется порядка 1300 детей. Детвора из-за отсутствия перехода вынуждена перебегать дорогу с высокой интенсивностью движения», – напомнил губернатор.

Как сообщил врип главы города Мурманска Иван Лебедев, работы по устройству пешеходного перехода с искусственной неровностью полностью выполнены напротив дома Полярный круг, 6.

«Ещё одной темой обращений стала просьба организовать курсы первой помощи для людей - масштабные, удобные, чтобы на них можно было легко записаться. С этой инициативой обращался наш студент-медик, коллеги из Госдумы также высказывали подобную идею. Я просил региональный Минздрав заняться этой задачей», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в сентябре утверждена региональная программа, которая вобрала в себя все мероприятия по обучению первой помощи населения. Обучающие мероприятия уже реализуются в муниципальных образованиях региона. Для этого подготовлено 16 инструкторов и более 1200 граждан уже прошли обучение.

Глава региона попросил обеспечить широкое информирование, чтобы северяне знали, каким образом и куда можно записаться.

По окончании оперативного совещания главы муниципальных образований по своей инициативе также доложили губернатору об исполнении его поручений.

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков сообщил, что юные жители флотской столицы с 1 октября возобновили тренировки на ледовой арене Северного флота.

«От родителей, детей, тренеров выражаю благодарность Вам, Андрей Владимирович, и командующему Северным флотом адмиралу Константину Петровичу Кабанцову за личное участие в решении вопроса и поддержку наших юных спортсменов. Желаем нашим хоккеистами и фигуристам новых побед!», – сказал Владимир Евменьков

Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов напомнил, что глава региона давал поручение во время рабочей поездки отремонтировать малую чашу бассейна «Дельфин»в Снежногорске. По словам главы муниципального образования, ремонтные работы выполнены в полном объёме.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов доложил, что в рамках поручения губернатора и при поддержке компании «Норникель» в Спутнике установлен и подключен к электропитанию теплый остановочный павильон.

