На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях

На оперативном совещании областного правительства, которое проходило в режиме ВКС, губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях. Юрий Валерьевич Сердечкин с 1 июля сложит полномочия главы города Мурманска в связи с переходом на другую работу за пределами Мурманской области.

«Хочу искренне поблагодарить Юрия Валерьевича, он возглавил Мурманск весной 2022 года и за три года работы, городу вместе с областным правительством удалось показать значительные результаты в области благоустройства, капитального ремонта домов, уборки и содержания дорог, особенно в зимний период. Мурманчане, кажется, забыли, как раньше во время сильных снегопадов город просто вставал. Последние два сезона подавляющее большинство жалоб приходились на дворы, межквартальные проезды, но город всегда функционировал. В кризисные периоды городская администрация вводила режим повышенной готовности и заводила во дворы свою технику. Более детальный отчёт о своей работе Юрий Валерьевич представит на заседании горсовета уже на этой неделе, а я хочу искренне поблагодарить за работу и пожелать ему успехов», – сказал глава региона.

Исполняющим обязанности главы города станет Иван Николаевич Лебедев.

«Возглавит город Иван Николаевич, выпускник первого потока президентского проекта «Школа мэров». Несмотря на молодость, он опирается на богатый опыт работы в муниципалитете. Желаю вам успехов!», – подчеркнул губернатор.

По личным причинам правительство Мурманской области покидает заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Павловна Истомина.

«Мы все понимаем, насколько сложным у нас на Севере является блок ЖКХ, сколько внимания, физических и моральных сил он требует. Алле Павловне желаю дальнейших успехов», – сказал Андрей Чибис.

Заместителем губернатора Мурманской области станет Александра Кирилловна Кондаурова. Глава региона отметил, что Александра Кирилловна до этого момента также входила в команду региона, работая в представительстве правительства Мурманской области в Москве.

«Уже в статусе вице-губернатора Александра Кирилловна продолжит курировать работу комиссии Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика», которую я возглавляю в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Напомню, что комиссия стала эффективным инструментом для выработки важных решений для развития Арктической зоны и Мурманской области, в частности,», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, многие инициативы, выдвинутые комиссией, нашли поддержку лично у Владимира Владимировича Путина. В их числе – Арктическая ипотека, мастер-планы опорных агломераций Арктики, которые теперь получили приоритетный статус в национальных проектах, продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием по 10 млрд рублей, так же Президентом России Владимиром Путиным зафиксирован срок завершения газификации Мурманской области – 2030 год и многое другое.

В настоящее время комиссия совместно с Минвостоком, представителями других федеральных ведомств и экспертами, работает над новой Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации – важнейшего документа, который определяет основные направления развития Арктики.

«Отмечу, что Александра Кирилловна отвечала за организацию Международного Арктического форума, который прошёл в Мурманске в конце марта. Он был подготовлен в рекордно короткие сроки, прошёл на достойном уровне и получил высокую оценку от руководителей страны и участников события. Также Александра Кондаурова будет курировать комитет по туризму и, в целом, туристическую отрасль. Желаю успехов!» – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548466/#&gid=1&pid=1