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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.24 13:00

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис вновь поднял тему качества уборки территорий муниципальных образований

«На прошлом оперативном совещании я поручил мобилизовать все силы и ресурсы для уборки муниципалитетов от снега. Хотя погода изменилась, прошу держать руку на пульсе. К концу недели синоптики обещают осадки, поэтому прошу все службы быть готовыми к этой работе и оперативно выходить на улицы для уборки снега», – подчеркнул глава региона.

Как сообщил Андрей Чибис, за неделю к уборке было привлечено 347 единиц техники.

В период обильных снегопадов объём вывезенного снега составил более 6 тысяч кубометров.

Подробнее о том, как проходила работа по уборке муниципалитетов, рассказала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова.

По данным системы мониторинга СМУТ на прошедшей неделе на территории региона для уборки дорог, улиц и дворов было привлечено более 2 тысяч сотрудников муниципальных служб и управляющих организаций.

На сегодняшний день уборка территорий муниципальных образований Мурманской области проходит в штатном режиме.

«Вместе с тем, в ближайшее время прогнозируется плюсовая температура днём, а в ночное время в отдельных районах области ожидается «минус». Такие колебания температуры увеличивают риск образования гололедицы. Прошу обратить внимание всех коммунальных служб, в том числе управляющих организаций, на предупреждение образования гололедицы на пешеходных зонах, тротуарах, территориях остановочных комплексов и лестницах. Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области прошу усилить контроль за управляющими организациями в части надлежащего содержания придомовых территорий и контейнерных площадок», – в завершении доклада подчеркнула Алена Кузнецова.

На прошедшей неделе были зафиксированы задержки вывоза ТКО на территории Мурманска. Данная ситуация обусловлена рядом факторов: погодные условия, а также сбои в работе оператора по транспортированию ТКО.

По поручению губернатора Андрея Чибиса по наиболее проблемным точкам Ленинского округа была организована работа спецтехники в ночную смену, продлено время работы мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Кольском районе для возможности организации дополнительных маршрутов по вывозу ТКО. Достигнуты договоренности по подбору ТКО, скопившегося вследствие несвоевременного вывоза, силами оператора по транспортированию.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для усиления вывоза на два маршрута привлечены дополнительные подрядчики. До конца ноября планируется поставка трёх новых единиц спецтехники с задней загрузкой, что позволит высвободить часть рабочего парка для планово-предупредительных ремонтов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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