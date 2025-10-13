На оперативном совещании обсудили итоги реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» в Кандалакшском округе

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что муниципалитет – активный участник программы реновации ЗАТО, реализуемой по инициативе главы региона при поддержке Президента России Владимира Путина.

«Благодаря этому в округе выполняется ремонт дорог, подъездов, благоустройство придомовых территорий и капитальный ремонт многоквартирных домов. Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» во время дорожной кампании этого года в округе капитально отремонтировано более 7,4 километра объездной дороги, а суммарно в поселениях округа было приведено в нормативное состояние более 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров», – сообщила Оксана Демченко.

Подробный доклад о результатах реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» в сфере образования, культуры, спорта, молодёжной политики, здравоохранения и благоустройства представил глава Кандалакшского округа Александр Самарин.

