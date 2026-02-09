На оперативном совещании обсудили итоги реализации проекта «Работа рядом» в 2025 году и определили задачи на текущий год

Как отметил губернатор Андрей Чибис, только в прошлом году в рамках проекта было создано более 8000 рабочих мест. Были трудоустроены свыше 8400 человек, включая порядка 7 тысяч подростков и 658 студентов.

«Всего с 2020 года в проекте приняли участие свыше 42 тысяч человек, среди них 32 тысячи подростков и более двух тысяч студентов. Отмечу, что для молодёжи это отличная возможность не только заработать, но и принять участие в преображении наших городов и посёлков. Более 310 ребят участвуют в проекте постоянно. Ценно и важно, что ребята с юности выбирают труд, ведь именно он дисциплинирует, формирует характер, даёт основу для будущего», - сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что занятость молодёжи помогает ей избегать нежелательного влияния и сомнительных компаний.

Также особо значимым является увеличение трудоустройства пенсионеров благодаря проекту «Северное долголетие». Лучшие результаты по трудоустройству продемонстрировали Мурманск, Печенгский округ и Мончегорск.

В 2026 году продолжится реализация проекта. На эти цели выделено 200 миллионов рублей. Планируется привлечь около 8000 человек, приоритет будет отдан участникам СВО и членам их семей. Кроме того, увеличивается заработная плата участников проекта в связи с повышением в 2026 году МРОТ с учётом районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

Подробнее по теме доложил Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области.

