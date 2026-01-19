На оперативном совещании обсудили приоритеты развития системы среднего профессионального образования в Мурманской области и меры поддержки заполярных студентов

Во время обсуждения вопроса губернатор Андрей Чибис отметил, что подготовка кадров чётко ориентирована на экономику региона. Почти половина студентов — около 8,5 тысячи человек — обучаются по инженерным специальностям для промышленности, строительства и транспорта. В приоритете также медицина, образование, ИТ и креативные индустрии.

«За 10 лет число студентов выросло почти на 30%. Более половины выпускников 9-х классов – это очень важный показатель – выбирают именно наши колледжи. А с 2023 года мы увеличили бюджетные места по инженерным специальностям, медицинским и педагогическим направлениям – приём по ним вырос почти на треть», – подчеркнул глава региона.

Система среднего профессионального образования (СПО) Мурманской области включает 23 учреждения, работающих во всех крупных муниципалитетах, и два вуза с программами СПО. Работа ведётся по топ-20 направлениям губернаторского плана «На Севере — жить!». 87% образовательных программ, как подчеркнул губернатор, обновлены под профессиональные стандарты.

«В конце декабря под руководством Президента России Владимира Владимировича Путина обсуждали эти вопросы. Мы должны, коллеги, с точки зрения запросов и потенциального видения менять фактическое образование. Обновлять программы и оснащение необходимо регулярно, учитывая вызовы времени, потому что технологии развиваются и мир очень быстро меняется», – прокомментировал Андрей Чибис.

Глава региона отметил важность развития инфраструктуры колледжей. Так, за шесть лет в систему СПО региона направлено более 16 миллиардов рублей. Количество современных лабораторий выросло в шесть раз – с 30 до 187. В 2026 году будет создано ещё не менее 20. По нацпроекту «Молодёжь и дети» обновлено 55 учебных пространств и два колледжа.

«В ближайшие два года отремонтируем ещё 13 зданий, в том числе привлекая более миллиарда рублей федеральных средств. За это спасибо коллегам из правительства России и Минпросвещения России, которые нам активно помогают развивать это направление. Стоит отметить, что наше среднее профессиональное образование развивается в плотном партнёрстве с бизнесом. Действует около 400 соглашений с предприятиями. Работодатели участвуют в программах, стажировках, обновлении инфраструктуры и, главное, в трудоустройстве выпускников. В 2026 году — первый выпуск: 305 молодых специалистов гарантированно выйдут на предприятия региона. Всего по программе «Профессионалитет» в развитие материальной базы вложено более 1,4 миллиарда рублей», – сказал Андрей Чибис, напомнив, что Мурманская область входит в топ-5 регионов по эффективности проекта.

Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, который в режиме видеоконференцсвязи принял участие в оперативном совещании, отметил, что в Мурманском арктическом университете в этом году на 100 процентов закрыты контрольные цифры приёма, конкурс на бюджетные места составил 7 человек на место. При этом 246 абитуриентов поступили в МАУ из 61 субъекта РФ, что в 4 раза больше, чем в 2024 году. За год модернизировано 33 объекта учебной, научной и социальной инфраструктуры. Проведен первый этап оснащения инжинирингового центра «Арктический центр морских инженерных разработок», для обучающихся филиала МАУ в г. Апатиты начато строительство общежития на 200 мест, открыты 4 учебные лаборатории.

- За последние годы ситуация в сфере высшего и среднего профессионального образования, поддержки молодёжи в Мурманской области кардинальным образом изменилась, - сказал Владимир Мищенко. – Проделана огромная работа – и результат очевиден: конкурс на поступление в Мурманский арктический университет растёт, к нам охотно приезжают учиться студенты из других регионов, большое количество школьников выбирает среднее профессиональное образование. Все вместе это означает, что, во-первых, молодёжь видит перспективу в том, чтобы жить и работать на Севере, а, во-вторых, в Мурманской области для молодых людей созданы все необходимые условия для получения высшего и среднего образования по востребованным специальностям и для самореализации. Что самое важное, и губернатор особо это выделил: дальнейшее развитие системы среднего и высшего образования будет идти с ускорением.

Подробный доклад о мерах поддержки студентов СПО на оперативном совещании представила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://minobr.gov-murman.ru/press/news/560581/#&gid=1&pid=9