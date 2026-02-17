На оперативном совещании обсудили текущую ситуацию, которая сложилась на дороге в Териберку

Губернатор Андрей Чибис вчера поблагодарил оперативные службы, региональные министерства и ведомства, руководство муниципалитета, Северный флот и лично командующего Константина Кабанцова, организации и предпринимателей за работу на териберском направлении.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован, за чёткую работу, благодаря которой не было допущено никаких критических последствий, несмотря на погодные условия, большое количество машин в колонне и их фактическую блокировку на дороге. Быстрая организационная работа всех на своих местах позволила минимизировать дискомфорт для людей. Мы видели, как организованы места размещения, питание в школе, Доме культуры. Отдельные слова благодарности Константину Петровичу Кабанцову, командующему Северным флотом, который моментально откликнулся на просьбу о дополнительной помощи», – сказал губернатор.

Напомним, в связи с непогодой на прошлой неделе закрыта дорога в село, где были вынуждены остаться туристы. Также произошёл инцидент с поломкой дорожной техники, которая дополнительно заблокировала трассу. Для туристов было оперативно организовано все необходимое: пункты временного размещения, горячее питание, медпомощь. Продолжается расчистка дороги и регулярный вывоз людей на транспорте в организованных колоннах. 15 февраля по закрытому участку проведены три колонны, это более 270 легковых автомобилей и микроавтобусов. В понедельник ещё одна, в том числе с автобусами, выдвинулась в сторону Мурманска. Дополнительно привлечены к расширению и сопровождению колонны два шнекоротора Северного флота.

Андрей Чибис подчеркнул, что всем службам и организациям важно проанализировать действия и принять меры для минимизации возможности возникновения подобных ситуаций.

«Наша задача – минимизировать подобные ситуации. Я прошу вас, коллеги, все, кто задействован, в течение ближайших нескольких дней вместе с Госавтоинспекцией чётко проработать систему действий. Важно заранее оповещать граждан и туристическое сообщество о сложной погоде. Также прошу дополнительно проработать вопросы обеспечения безопасности на этой трассе», – обратился губернатор к коллегам.

Дополнительно глава региона потребовал проанализировать работу подрядной организации по обслуживанию участка дороги в районе населённого пункта.

«Нужно всем вместе оценить, насколько были эффективны действия подрядчика в этой ситуации, и с учётом этого принимать необходимые дополнительные меры и решения», – отметил Андрей Чибис, обращаясь к заместителю губернатора – министру транспорта и дорожного хозяйства Юлии Полиэктовой.

Губернатор также подчеркнул, что при организации поездок в Териберку в зимнее время важно учитывать погоду.

«Это значит, что необходимо вместе с турсообществом провести работу и объяснять это туристам. Тем более, что поток гостей к нам, и поток в Териберку вырос кратно. Мы обязательно должны учитывать этот фактор», – обратился губернатор к главе профильного блока Марте Говор.

Текущий статус по ситуации доложили заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, глава Кольского округа Александр Лихолат, министр туризма и предпринимательства Марта Говор, начальник «Мурманскавтодора» Дмитрий Игнатов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/