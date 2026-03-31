На оперативном совещании обсудили тему подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков

«С целью своевременного выявления рисков на территории региона действует межведомственная рабочая группа, которая объединила федеральные и региональные органы власти, представителей всех муниципалитетов. Состав группировки сил и средств включает в себя свыше 4,8 тысячи человек, и свыше 1,4 тысячи единиц различной техники и оборудования», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как вчера сообщила начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Оксана Чаус, в Мурманской области заканчивается климатическая зима, которая в свой последний зимний месяц преподнесла много погодных сюрпризов.

«В начале зимнего сезона Гидрометцентр России прогнозировал, что зима на территории европейской части России будет со значительными температурными перепадами – от сильных морозов до оттепели, и весна наступит раньше своих климатических сроков. Можно отметить, что в Мурманской области этот прогноз оправдался», – отметила Оксана Чаус.

Первая декада марта в области была холодной: средняя декадная температура воздуха составила -9,2°С, что ниже климатической нормы на 1,6°С для этого периода. Самые низкие значения средней декадной температуры отмечались в районе н.п. Краснощелье и Каневка – до -12°С-13°С. Самые значительные отрицательные аномалии, т.е. отклонения от нормы, были зафиксированы на гидрометеорологических станциях Териберка -4,5°С и Святой Нос -5,6°С. В областном центре температура воздуха в первой декаде марта была ниже климатической нормы на 1,8°С.

«Во второй декаде марта благодаря активной циклонической деятельности над Северной Атлантикой на территорию Мурманской области поступали очень теплые воздушные массы. На область буквально обрушилось весеннее тепло. Средняя по области декадная температура воздуха составила +1,3°С, что превышает климатическую норму на 7°С. На метеорологической станции Апатиты средняя декадная температура воздуха превышала климатическую норму на 8,1°С, на станциях Каневка и Янискоски – на 8,5°С. Таких высоких значений средней декадной температуры воздуха во второй декаде марта в Мурманской области не отмечалось за более чем 90-летний период наблюдений. Предыдущие рекорды, которые в области отмечались в 2015 и 1992 годах, были превышены в среднем на 0,5°С», – сообщила начальник Мурманского гидрометцентра.

Аномально тёплая погода сохраняется и в третьей декаде марта. По предварительной оценке, средняя декадная температура воздуха также может превысить свою климатическую норму на 6-7°С. По словам Оксаны Чаус, в этом случае однозначно можно будет сказать, что столь продолжительного, устойчивого весеннего тепла в марте, который на территории Мурманской области является абсолютно зимним месяцем, не отмечалось. В целом за зиму, несмотря на значительные аномалии температуры воздуха, - как положительные, так и отрицательные, средняя сезонная температура воздуха будет соответствовать своей климатической норме.

Осадков и в марте, и в целом за весь зимний период выпало больше нормы: в среднем за зиму по области – около 130% от климатической нормы. На севере области, в т.ч. в Мурманске – около 150% от сезонной климатической нормы. Для сравнения, за прошлую зиму (2024-2025 гг.) в среднем по региону количество выпавших осадков составило 136% от климатической нормы.

К началу марта 2026 года высота снежного покрова превышала средние многолетние значения в 1,5-2 раза, но из-за установившейся теплой погоды к концу месяца высота сугробов уменьшилась в 2-3 раза, а в отдельных населенных пунктах на метеорологических площадках снежный покров и вовсе разрушился.

Продолжительная оттепель на территории Мурманской области обусловила интенсивное снеготаяние, сток талых вод, повышение уровней воды на отдельных реках, таяние ледяного покрова. Существенного увеличения водности рек, характерного для начала весеннего половодья, не наблюдалось.

На ближайшую неделю не ожидается значительного изменения в характере температурного режима: ожидаются дневные положительные температуры, ночные – слабоотрицательные. Подобный температурный режим благоприятен для прохождения весеннего половодья.

«Текущая синоптическая ситуация вносит коррективы в предварительный прогноз весеннего половодья. Начало увеличения водности большинства рек, притока воды в водохранилища ожидается во второй половине апреля, восточного и Терского районов ожидается в первой декаде апреля, на горных реках и реках северо-востока – в третьей декаде апреля, что на 12-25 дней раньше среднемноголетних сроков. Температурный фон в апреле ожидается выше нормы, но это не исключает возврата холодов», – рассказала Оксана Чаус.

Половодье ожидается затяжным, высшие уровни воды прогнозируются в пределах нормы (по чистой воде), в северо-восточных районах (бассейн Серебрянского водохранилища) выше нормы, с учётом поступившей информации по снегомерным маршрутам. С большой вероятностью детализированный прогноз весеннего половодья будет выпущен раньше срока (срок 20 апреля).

Для организации мониторинга, прогнозирования и контроля состояния уровня воды на водных объектах Мурманской области задействовано 43 гидрологических поста, 17 из которых оснащены автоматическими гидрологическими комплексами.

Губернатор Андрей Чибис призвал муниципальные власти со всей ответственностью подойти к подготовке прохождения паводков и весеннего половодья.

«Наша задача – максимально использовать превентивные меры и не допустить негативных последствий прохождения паводковых вод. Прошу уделить особое внимание переправам и мостовым сооружениям», – подчеркнул глава региона.