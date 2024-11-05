На оперативном совещании обсудили вопрос готовности коммунальных служб Мурманской области к зимнему периоду

Губернатор Андрей Чибис призвал коммунальные службы быть особенно внимательными к погодным условиям.

Для зимней уборки в распоряжении коммунальных служб региона находится 676 единиц техники, более 70 из них было закуплено в последние годы в рамках плана «На Севере – жить».

Также необходимое оборудование имеется у управляющих компаний и подрядчиков, которые вместе с коммунальными службами обеспечивают порядок на придомовых территориях.

Глава региона подчеркнул, что уборке придомовых территорий нужно уделить особое внимание.

«Мы видим, что городские дороги и тротуары достаточно неплохо убираются, а вот придомовые территории не всегда. Прошу обратить на это особое внимание. Напоминаю, для контроля качества уборки придомовые территории регулярно инспектируются специалистами Министерства государственного жилищного и строительного надзора. Проверка качества ведётся в том числе и с помощью систем видеонаблюдения. Все недочёты фиксируются, а управляющим организациям направляются требования устранить нарушения», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также напомнил, что в Мурманской области работу техники и сотрудников коммунальных служб отслеживает система «СМУТ2, к которой подключены 143 управляющие организации.

К зимнему сезону заготовлено свыше 60 тысяч кубометров противогололёдных средств для дорог и ещё 19 – для придомовых территорий. Губернатор призвал коммунальщиков использовать их максимально эффективно.

«Призываю все коммунальные службы быть особенно внимательными к погодным условиям. Снегопады и гололёд требуют оперативного реагирования – важно своевременно выходить на участки, расчищать дороги и тротуары, обрабатывать их противогололёдными материалами. Работа всех служб должна быть мобилизована, нужно работать слаженно, чтобы были созданы комфортные и безопасные условия для жителей», – сказал Андрей Чибис.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании принял участие председатель Думы Сергей Дубовой, котрый отметил, что к прохождению зимнего периода регион тщательно подготовился:

— Приобретена необходимая коммунальная техника, которую муниципалитеты не могли себе позволить довольно длительное время. Заранее заключены контракты с подрядными организациями, также выполняющими уборочные работы. Многократно усилен контроль за деятельностью управляющих организаций. Все говорит о том, что долгий зимний период область должна пройти в штатном режиме.

Подробнее о подготовке коммунальных служб к зимнему периоду доложила и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алёна Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/