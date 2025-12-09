На оперативном совещании подвели итоги добровольческой деятельности в регионе

5 декабря отмечался Международный день волонтёра. Как было вчера отмечено на оперативном совещании, по данным «Добро.РФ», в 2025 году в нашем регионе зарегистрированы почти 33,5 тысячи волонтёров, это в 16 раз больше, чем в 2019 году.

«Я уверен, что делать добро может каждый. И призываю принять участие в акции Единого волонтёрского центра «Новогоднее чудо» и исполнить заветные желания детей, которые проживают в социальных учреждениях – детских домах и центрах помощи. До 20 декабря каждый желающий может снять открытку с новогодних ёлок, прочитать желание, приобрести подарок и передать его волонтёрам», – сообщил глава региона, который принимал участие в работе совещания в режиме ВКС.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, отдельную благодарность Андрей Чибис выразил волонтёрам, поддерживающим военнослужащих. В регионе действуют около 30 инициативных групп, которые занимаются сбором средств, гуманитарной помощи, изготовлением необходимых на передовой вещей: маскировочных сетей, окопных свечей, средств защиты. Губернатор поделился впечатлениями от форума «Север помогает», где были представлены разработки энтузиастов: антидроновые покрывала, тактическое оборудование, напечатанное на 3D-принтере, включая протезы и инструменты.

Андрей Чибис особо отметил креативность и находчивость мурманских волонтёров, которые применяют инновационные подходы для решения социальных и гуманитарных задач. Губернатор выразил искреннюю благодарность всем добровольцам региона за их самоотверженный труд, энтузиазм и неравнодушие.

Подробный отчёт об итогах добровольческой деятельности в Мурманской области за 2025 год и доклад о всероссийской акции «Ёлка желаний» представила председатель комитета по молодёжной политике региона Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558280/#&gid=1&pid=1