На оперативном совещании подвели предварительные итоги работы «горячей линии» по вопросам начисления зарплат педагогическим работникам реорганизованных учреждений

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одной из тем вчерашнего оперативного совещания стали зарплаты педагогических работников региона. Губернатор Андрей Чибис, который участвовал в работе совещания в режиме ВКС, напомнил, что 2 недели назад было дано поручение запустить «горячую линию» для них, с акцентом на сотрудниках реорганизованных учреждений.

«Кол-центр продолжает работать. На «горячую линию» можно позвонить анонимно, и сообщить о нарушениях, о своих вопросах. За две недели, с 24 ноября, на «горячую линию» поступило 75 звонков. Индивидуальные, коллективные. В процессе разговора многие называли свои учреждения, это позволило внимательно проверить нюансы, связанные с начислением зарплаты. Также провели анализ сигналов, поступивших не через «горячую линию» ранее, в рамках выездов, на педагогическом форуме. Увидели, что по отдельным сотрудникам произошло некоторое снижение. Это точечные случаи, но по каждому важно было разобраться. Среди причин в том числе выявлены технические ошибки, которые были оперативно исправлены. Это недопустимо. Я убедительно прошу всех начальников управлений образования, руководителей учреждений поправить до конца года, если такие моменты ещё где-то есть. И те, кто подобное допустил, должны понести соответствующую ответственность. Спасибо всем за сигналы, это очень важно, чтобы система работала чётко и корректно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, как подчеркнул губернатор, не во всех реорганизованных учреждениях была проведена разъяснительная работа с новыми сотрудниками по теме оплаты труда, при этом появились положения с обновленными правилами нагрузки и начислениями стимулирующих надбавок.

«Главное, слышать и слушать людей. Есть объединенные коллективы, но далеко не везде проведены общие сборы со знакомством, где людям объяснили все нюансы. Один из вопросов касался гранта, который педагог выиграла, но не получила. В одном учреждении было выявлено, что сотрудник, работая по три часа в день, получала максимум надбавок – такая система сложилась, благодаря хорошим отношениям с прошлым руководством. Но после реорганизации порядок начисления стал строже. Важно разъяснять сотрудникам адекватный расклад, чтобы у людей было абсолютное понимание, чтобы честно и прозрачно для них производились все выплаты. И это задача как руководителей учреждений, так и управлений образований и муниципалитетов. Необходимо до конца года во всех учреждениях провести эту работу, познакомить людей, рассказать об итогах года, целях и задачах. В коллективах должна быть слаженность для плодотворной работы», – отметил Андрей Чибис.

В числе мероприятий, которые также предложил провести губернатор по итогам проверок, – создание в реорганизованных учреждениях совещательных органов с участием авторитетных представителей коллектива, которые смогут участвовать в обсуждении бюджета организации, внесении изменений в положения.

«В обязательном порядке нужно довести всю информацию, которая касается доходов и расходов учреждения. Чтобы все понимали, какой статус, что с фондом оплаты, кто за что и сколько получает, какой порядок начисления, какие выплаты уже были произведены. Если были обязательства по выплате грантов, другим финансовым мерам до реорганизации – это обязательно нужно сделать. Это справедливо и добавит доверия в коллективе. Если не хватает ФОТ для стимулирования – муниципалитет должен включаться и помогать. Если нет такой возможности – сигнализируйте. Министерство образования прошу взять эту практику на контроль, а мы, если необходимо, поможем муниципалитету», – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что продолжится работа «горячей линии», на которую можно анонимно обратиться по вопросу заработных плат сотрудников бюджетной сферы. Вопросы будут принимать и по другим отраслям – здравоохранению, спорту, культуре.

«Если что-то произошло, вы видите несправедливость – просигнальте нам. Мы внимательно изучим вопрос и постараемся разобраться», – обратился Андрей Чибис к северянам.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кол-центр принимает звонки с понедельника по пятницу - с 9 до 17 часов по номеру 8(8152) 48-68-00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558274/#&gid=1&pid=1