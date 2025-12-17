На оперативном совещании правительства обсудили итоги рабочей поездки губернатора в Кировск и Апатиты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, главным её событием стало открытие культурного центра «Большевик» после реконструкции.

«Он прекратил работать как кинотеатр ещё в 1995 году, потом здание использовалось под торговлю, а после стояло заброшенным. Мы искали финансовые возможности и нашли их с компанией «ФосАгро», чья поддержка сыграла одну из ключевых ролей в реализации этого проекта. Общий объём средств составил порядка 1,5 миллиарда рублей», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Теперь «Большевик» — это многофункциональный культурный центр. Он включает в себя кинозалы, планетарий с высокотехнологичным оборудованием, игровые пространства для детей. В ближайшее время в нём начнёт работу интерактивный музей.

В Апатитах губернатор посетил обновленные медучреждения. Взрослая поликлиника полностью преобразилась после ремонта, что создало комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. Работы по модернизации детской поликлиники находятся на завершающей стадии. На ремонты обеих поликлиник было направлено более 800 млн рублей. Дополнительно 37 млн рублей инвестировано в новую мебель и современное медицинское оборудование.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках поездки на территории санатория «Изовела» состоялось традиционное открытие арт-катка. В этом году в церемонии вместе с главой региона принял участие известный земляк, телеведущий Андрей Малахов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558690/#&gid=1&pid=1