На оперативном совещании представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»

На оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова представила доклад о работе группы «Губернаторский контроль».

В Полярном в рамках программы реновации ЗАТО выполнены работы по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома на улице Героев Тумана. В Заозёрске завершён ремонт ещё в двух двухкомнатных квартирах по адресам: улица Мира и переулок Молодёжный. Также в рамках программы реновации ЗАТО в Спутнике завершён капитальный ремонт систем электроснабжения в семи многоквартирных домах по улице Новой.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов, которые остаются на особом контроле.

«7 сентября 2025 года во время «прямой линии» губернатора поступило обращение мурманчан, проживающих в доме №41, корпус 2 по улице Полярные Зори, которые просили принять меры по устранению влажности в подвальном помещении, провести санобработку от насекомых и выполнить косметический ремонт подъезда. По итогам обращения было сформировано поручение, которое до настоящего времени не исполнено в полном объёме», – сказала Надежда Аксенова.

Через платформу обратной связи портала «Госуслуги» поступило несколько обращений от жителей многоквартирного дома на улице Сафонова в Мурманске, которые сообщили, что в подвале произошёл прорыв горячей воды и канализации, до настоящего времени проблема не устранена.

Также в Мурманске поступили жалобы жителей на состояние спортплощадок. Например, на проезде Ивана Халатина сломаны уличные тренажёры. На другой площадке, расположенной по улице Юрия Гагарина, нет баскетбольного кольца.

По всем выявленным проблемным вопросам губернатор Андрей Чибис дал поручения профильным ведомствам и муниципальным властям принять меры и доложить о результатах.

