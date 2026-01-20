На оперативном совещании рассмотрели итоги отработки обращений граждан и поручений губернатора

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Надежда Аксенова представила отчёт о решении ряда вопросов по благоустройству и коммунальной инфраструктуре в муниципалитетах.

В сфере благоустройства отметили снос трёх аварийных жилых домов в мурманском районе Росляково по улице Молодёжная.

Ещё одна проблема, волновавшая жителей Мурманска, была устранена на улице Гвардейской. После обращений граждан в конце декабря 2025 года о том, что темная дорога к больнице создаёт опасность, на участке от дома №24 в сторону МОКБ им. Баяндина установили новое уличное освещение, включающее монтаж опор и светильников.

В Заполярном администрация Печенгского округа привела в надлежащее состояние сцену на популярной «Тропе здоровья».

В сфере коммунальной инфраструктуры также проведен комплекс оперативных мероприятий. В Мурманске ликвидирована угроза падения дерева на проспекте Героев-североморцев. В Кандалакше по заявке жителей оперативно восстановлена работа уличного освещения возле школы на улице Высокой, где неисправные фонари оставляли в темноте спортивную площадку. Кроме того, в Ковдоре завершён косметический ремонт подъездов в многоквартирном доме на улице Сухачева.

Отдельно была отмечена активная работа по зимней уборке в Мурманске. «По итогам рассмотрения на совещании 12 января наболевших вопросов жителей была организована расчистка от снежных заносов на улице Баумана и на выезде из Первомайского округа к федеральной трассе Р-21 «Кола», где скопившийся за зиму снег сужал проезжую часть», –сказала Надежда Аксенова.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов.

В Заозерске на улице Мира зафиксировали отставание от графика ремонта фасада, низкие темпы строительства и лишь частичная установка строительных лесов.

Параллельно поступают сигналы о неудовлетворительном содержании городской инфраструктуры: в Мурманске на улице Седова жители жалуются на качество очистки лестницы, а также зафиксировано подтопление колодца на улице Гагарина, требующее срочного устранения.

Губернатор Мурманской области поблагодарил сотрудников муниципальных администраций, управляющих компаний, дорожных и аварийных служб за оперативную отработку обращений жителей и чёткое исполнение поручений. Глава региона отметил, что именно слаженная работа на местах и быстрая реакция специалистов на проблемы граждан, будь то снос аварийных домов, установка фонарей или уборка снега, напрямую влияют на качество жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560702/#&gid=1&pid=1