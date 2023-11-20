На оперативном совещании рассмотрели итоги реализации плана «На Севере – жить» в Апатитах

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели результаты реализации плана «На Севере – жить» в Апатитах. О наиболее значимых из них рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что с 2019 года и с учётом текущего года из регионального бюджета на развитие города Апатиты было направлено почти 10 млрд рублей.

«Эти деньги пошли в том числе на реализацию проектов в рамках стратегического плана «На Севере – жить», на такие, как обновление на 100% автобусного парка, обновление на 100% контейнерного парка для обращения с твёрдыми коммунальными отходами, благоустройство дворовых территорий у 81 многоквартирного дома, строительство ФОКа со скалодромом и благоустройство лыжного стадиона, создание молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ», капитальный ремонт здания библиотеки Дворца культуры им. Гладиной, организация бесплатного медицинский шаттла «Апатиты – Кировск». Кроме того, выполнили капитальный ремонт фасада здания Детской музыкальной школы, открыли две модельные библиотеки в рамках национального проекта «Культура», реализовали проект благоустройства на улице Дзержинского – победителя всероссийского конкурса, обустроили четыре общественные территории и приступаем к реконструкции дороги Кировск – Апатиты», – сказал глава региона.

Подробнее о том, какие работы были проведены, доложил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Фото: https://gov-murman.ru