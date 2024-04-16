На оперативном совещании рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в ЗАТО Видяево и сельское поселение Ура-Губа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на оперативном совещании 15 апреля рассмотрели итоги выезда губернаторского контроля в ЗАТО п.Видяево и сельское поселение Ура-Губа, где были проверены осмотры порядка 50 объектов.

«В целом видно, что местные власти занимаются своим муниципалитетом: улично-дорожная сеть содержится в хорошем состоянии; контейнерные площадки - в надлежащем состоянии; в детских и спортивных комплексах исправно игровое оборудование», – сказала врио губернатора Оксана Демченко.

Однако отмечен и ряд недочётов, о которых доложила заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«11 апреля губернаторский контроль выезжал в ЗАТО посёлок Видяево и село Ура-Губа. Дворовые территории по адресам: Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 26, п. Видяево, ул. Заречная, 5, 12-14, 22-26, 48 и 50 находятся в неудовлетворительном состоянии. На дворовых дорогах и около подъездов было выявлено большое скопление воды и снега, что значительно затрудняет проход и проезд местным жителям», – сообщила Надежда Аксёнова.

Контейнерные площадки в Ура-Губе содержатся в надлежащем состоянии. В Видяево на контейнерных площадках по адресам: ул. Центральная, 18, ул. Заречная, 42, ул. Заречная, 1 обнаружено большое количество мусора, в том числе негабаритного.

«Обращаем внимание властей ЗАТО п.Видяево на контейнерную площадку по адресу: ул. Заречная, 1. Рядом находится детский сад, а на площадке крупногабаритный мусор уже завален снегом», – отметила Надежда Аксёнова.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проверка детских и многофункциональных площадок показала, что на площадке в Видяево по адресу: ул. Центральная, 1 игровые детские спортивные элементы, а также скамейки находятся в удовлетворительном состоянии, однако территория от снега не расчищена. Также в Видяево по ул. Заречной в районе домов 50, 52, 54 детская площадка от снега не расчищена, имеются несанкционированные надписи. Спортивная площадка в Видяево по адресу: ул. Заречная, 60 от снега также не расчищена.

Поручение губернатора Андрея Чибиса обеспечить размещение стендов по профориентации выполнено в школах обоих поселений. Однако выполнить работы по восстановлению беседок в зоне отдыха посёлка Видяево местной администрации так и не удалось. На момент проверки состояние беседок осталось неудовлетворительным - имеется большое скопление мусора, сломана скамья, перегородки, дымоход.

Оксана Демченко напомнила, что на следующем оперативном совещании местные власти должны будут доложить об отработке поставленных задач.

Фото: https://gov-murman.ru