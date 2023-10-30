На оперативном совещании рассмотрели промежуточные итоги реализации плана «На Севере – жить» в ЗАТО Видяево

Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве рассмотрели результаты реализации плана «На Севере – жить» в ЗАТО Видяево. О наиболее значимых из них рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в Видяево работы ведутся в рамках стратегического плана «На Север – жить» и программы реновации ЗАТО.

«С 2021 года благоустроены дворовые территории 10 домов по улице Заречная, благоустройство затронуло более тысячи человек, устанавливаются детские спортивные и игровые комплексы, в том числе скейт-площадка на верхней площади посёлка. Кроме того, заменены на 100% окна в двух корпусах видяевской школы, а по программе «Арктическая школа» обновлены четыре пространства, ведётся ремонт дорог, закуплено три единицы коммунальной техники», – сказал губернатор.

Также для сферы здравоохранения Видяево приобретено два автомобиля скорой медицинской помощи, обновляется медицинское оборудование. И только в этом году было организовано 40 выездов медицинского шаттла по маршруту Видяево – Кола.

«В рамках реновации ЗАТО в 20 жилых домах выборочно заменено инженерное оборудование, отремонтированы кровли, утеплены торцы домов, в одном из домов полностью произведена замена окон, а также идёт ремонт 100 пустующих муниципальных квартир, куда будут заселяться наши военные», – сообщил Андрей Чибис.

Подробнее о том, какие работы были проведены, доложил глава муниципального образования ЗАТО Видяево Сергей Богза.

Сергей Дубовой прокомментировал итоги отчёта, подчеркнув, что воплощение пунктов стратегического плана «На Севере – жить» находятся в зоне постоянного депутатского внимания:

– Динамика изменений в Видяево очевидна. Сами жители отмечают, что посёлок стал значительно уютнее. Вижу, как преображается уличное пространство, дворы, дороги, подъезды и многоквартирные дома, объекты здравоохранения и образования, на новый уровень выходят культурно-массовые мероприятия. И это результат совместных усилий власти и населения, которое занимает активную позицию. В январе 2023 года на портале «Наш Север» проводилось голосование в поддержку инициативных проектов по ремонту подъездов и входных групп МКД. Жители ЗАТО приняли активное участие в онлайн голосовании на портале «Наш Север». Сейчас также идёт голосование по губернаторской программе «На Севере – твой проект» в поддержку народных инициатив. И вновь видяевцы проявляют активность, на суд земляков представлено три проекта по ремонту подъездов и входных групп. Активное голосование жителей гарнизона позволит получить финансирование из областного бюджета на их реализацию.

Фото: https://gov-murman.ru