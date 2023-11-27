На оперативном совещании рассмотрели реализацию стратегического плана «На Севере – жить» на территории Терского района

На оперативном совещании традиционно рассмотрели реализацию стратегического плана «На Севере – жить». Сегодня на повестке – Терский район.

Первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила несколько важных пунктов реализации плана в этом районе.

«В Терском филиале Кандалакшской ЦРБ в этом году завершим капитальный ремонт. В больнице не просто будут проведены ремонтные работы, а созданы комфортные условия для пациентов и медицинских работников. Закуплено более 176 единиц оборудования и более 500 единиц мебели. Идут работы по монтажу модульного ФАПа с квартирой для фельдшера в селе Кузомень. С 22 ноября текущего года запущен шаттл Умба – Кандалакша – Мурманск и обратно. Создали молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» в Терском районе появился скейт-парк. В Варзуге ведётся строительство открытого катка», – сообщила Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о реализации стратегического плана «На Севере – жить» на территории Терского района доложила глава администрации Терского района Наталия Самойленко.

Фото: https://gov-murman.ru