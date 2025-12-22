На оперативном совещании рассмотрели вопрос прохождения отопительного периода 2025/2026 годов

«Это очень чувствительная тема, особенно в преддверии новогодних праздников. Напомню, что мы к зиме начинаем готовиться сразу после окончания отопительного сезона. Область готова, сформированы все необходимые запасы. Конечно, это, к сожалению, не исключает инцидентов и здесь крайне важна скорость реагирования. Наши коллеги из федерального Минстроя отмечают, что скорость устранения аварийных ситуаций в Мурманской области кратно выросла: за это хочу поблагодарить всех энергетиков, – и команд, которые управляют процессами, и ремонтников, которые непосредственно выезжают на устранение аварий», – отметил глава региона.

Так, в прошлом сезоне количество аварийных ситуаций удалось сократить почти в 2 раза по сравнению с 2019/2020 годами.

Губернатор напомнил, что при поддержке Президента России Владимира Путина вместе с федеральным правительством удалось выработать формулу, по которой региональный бюджет получает дополнительную финансовую помощь, в том числе на закупку дорогостоящего мазута.

«В этом году нам выделили дополнительную федеральную поддержку в размере более 3 млрд рублей. Она является очень существенной для того, чтобы не перекладывать затраты на потребителя, также эти средства направляются на замену инфраструктуры. Каждый рубль должен идти в дело. Этим делом является надлежащее тепло- и энергоснабжение потребителей, - и промышленных и, самое главное, наших жителей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о прохождении осенне-зимнего периода 2025/2026 годов доложила министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Зинаида Середа.