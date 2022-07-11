На оперативном совещании сотрудникам Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» вручены награды Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Сегодняшнее оперативное совещание началось с вручения наград Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сотрудникам Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

«Заместитель директора Мурманского филиала – технический директор Анатолий Шалгин в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил подключение к высокоскоростному интернету 103 социально значимых объектов. Под его руководством построена точка доступа в интернет в Лиинахамари – самая северная в Северо-Западном федеральном округе. Была успешно применена современная и сложная технология строительства волоконно-оптических линий связи – прокладка подводного кабеля. В селе Териберка построена оптическая сеть, открывающая новые возможности развития населённого пункта. Реализованы также и многие другие важные для области проекты», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона вручил Анатолию Шалгину Почётную грамоту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Андрей Хрустовский – ведущий инженер Цеха эксплуатации транспортной сети центра эксплуатации уже почти три десятка лет работает в этой отрасли. Он принимал участие в создании систем мониторинга и наблюдения, телекоммуникационной инфраструктуры важнейших объектов в регионе, в том числе в период пандемии», – отметил Андрей Чибис.

Андрей Хрустовский удостоен Благодарности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/