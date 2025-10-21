На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили ход дорожной кампании 2025 года

В этом сезоне в Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере – жить!» активно ведутся работы по ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Всего запланирован ремонт 16 участков общей протяжённостью 16,8 км и площадью 317768 кв. метров.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 10 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 13,6 км и площадью 202051 кв. метр.

На сегодняшний день работы завершены на 9 объектах, по одному участку работы продолжаются — это проспект Героев-североморцев (от ул. Александрова до кольцевого движения). Общий уровень выполнения по данному объекту составляет 70%: завершаются демонтажные работы, ведётся установка бортового камня, восстановление колодцев, укладка выравнивающего и верхнего слоя покрытия проезжей части, а также устройство покрытия тротуаров.

«Подрядчик не раз переносил сроки окончания работ, в его адрес регулярно направлялись требования: о начале выполнения работ — дважды в июне, а также об ускорении выполнения работ в связи с низкими темпами производственной деятельности на объекте — 10 раз с июля по октябрь. Тем не менее, работы на объекте до сих пор не выполнены, что вызывает справедливое возмущение жителей. Управлением дорожного хозяйства направлено уведомление о расторжении контракта, завтра оно вступает в силу. Объект держим на контроле», — отметил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

«За дорожниками должен быть крайне жёсткий контроль. Понятно, что бывают сбои и донастройки. Но если сроки нарушаются неоднократно, а подрядчики мобилизуются только в момент уведомления, то необходимо действовать в соответствии с законами, чтобы никто не нарушал обязательства. Прошу Ивана Николаевича взять вопрос на личный контроль», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В рамках плана «На Севере – жить!» запланирован ремонт 6 участков автодорог и тротуаров общей протяжённостью 3,86 км и площадью 63483 кв. метра.

На текущий момент завершены работы на 4 участках, ещё на двух объектах работы продолжаются:

– тротуары по улице Магомета Гаджиева – степень готовности 80%, ведётся устройство покрытия тротуаров.

– площадь Спорта (ул. Челюскинцев) – готовность 30%, выполняются работы по фрезерованию покрытия и установке бортового камня.

В летний период 2025 года силами Управления дорожного хозяйства выполнен ямочный ремонт на 75 участках общей площадью 28000 кв. метров.

По результатам дополнительного обследования, проведённого по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в сентябре, выявлены дефекты на 25 участках общей площадью 6689,74 кв. метров. Все выявленные дефекты устранены в полном объёме.

В 2025 году выполнен ямочный и поддерживающий ремонт 205 дворовых территорий. Работы завершены в полном объёме. В настоящее время сотрудники Управления дорожного хозяйства проводят приёмку объектов.

Благодаря поддержке и инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в программу текущего года дополнительно включено 7 дворовых территорий в центре города — на улицах Ленинградской, Карла Маркса, Володарского, Коминтерна и проспекте Ленина.

Три объекта уже полностью готовы, завершение работ на остальных планируется до 30 октября.

Благодаря системной работе и эффективному использованию средств федерального, регионального и местного бюджетов дорожная инфраструктура Мурманска становится комфортнее и безопаснее для жителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555503/#&gid=1&pid=2